Caso Isak Andic: el giro inesperado en la muerte del dueño de Mango que involucra a su hijo

Este 16 de octubre, la investigación sobre la muerte del empresario Isak Andic, fundador de la marca internacional de moda Mango, dio un giro inesperado.

Aunque en diciembre de 2024 se reportó su fallecimiento como un accidente de montaña, nuevas diligencias judiciales y policiales han reconfigurado el caso.

La jueza titular del juzgado de instrucción número 5 de Martorell decretó el secreto de las actuaciones y ordenó imputar a Jonathan Andic, hijo mayor del empresario, como presunto responsable del crimen.

Mango: de luto empresarial a caso penal en Cataluña

De acuerdo con la información compartida por El País, el caso pasó de accidente a presunto homicidio, luego de que los Mossos d’Esquadra detectaran contradicciones en las declaraciones de Jonathan Andic y analizaran el teléfono del fallecido.

El empresario murió tras caer por un precipicio de más de 100 metros en Collbató, Barcelona, durante una excursión familiar. Las inconsistencias en el itinerario y el contexto familiar encendieron las alarmas judiciales.

Disputas por la herencia y tensiones familiares

Además del giro penal, el fallecimiento de Andic reactivó conflictos económicos entre sus allegados. La herencia, valorada en 4.500 millones de euros según Forbes, enfrenta a sus tres hijos y a su exesposa, Estefanía Knuth.

Aunque Jonathan, Judith y Sarah aceptaron sus partes, Knuth expresó desacuerdo con la cuantía asignada. La tensión familiar se suma al contexto judicial, donde cada vínculo cobra relevancia.

Un legado empresarial bajo escrutinio

Isak Andic, nacido en Estambul en 1953, fundó Mango en Barcelona en los años 80. La convirtió en una multinacional con presencia en más de 100 países y una fortuna personal cercana a los 5.000 millones de euros.

Reconocido como el hombre más rico de Cataluña, su muerte conmocionó al mundo de la moda. Hoy, su legado enfrenta una investigación penal que podría redefinir la narrativa empresarial y familiar.

Investigación en curso y hermetismo judicial

Desde marzo de 2025, la causa se mantiene abierta. La jueza ha solicitado nuevas diligencias, mientras la policía catalana continúa con las pesquisas bajo estricta confidencialidad.

El caso se encuentra en una fase clave. Las próximas semanas podrían determinar si se formaliza la acusación por homicidio y si se esclarece lo ocurrido en la montaña de Montserrat. La marca Mango, mientras tanto, permanece en silencio institucional.

