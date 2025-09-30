Condenan a pena de muerte al expresidente de este país africano: estos fueron los delitos cometidos

Suscríbete a nuestros canales

La Justicia militar de la República Democrática del Congo (RDC) emitió un fallo histórico este martes, condenando a la pena capital al expresidente Joseph Kabila (2001-2019). El Tribunal Superior Militar, con sede en Kinsasa, lo declaró culpable del cargo de traición, vinculado a su apoyo al grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), activo en la región oriental del país.

Kabila, de 54 años, fue juzgado in absentia desde el pasado 25 de julio. Medios locales detallaron que el Tribunal Superior lo identificó como el "líder" de la coalición Alianza Río Congo (AFC), considerada el brazo político del M23.

En agosto, el auditor general de las Fuerzas Armadas, el general Lucien René Likulia, había solicitado la pena capital para el exmandatario, al considerarlo el instigador de la violencia perpetrada por el M23, un grupo que las Naciones Unidas y diversos países confirmaron que contó con el respaldo de Ruanda, informó EFE.

¿Por cuáles delitos fue declarado culpable Kaliba?

El Tribunal Superior Militar declaró a Kabila culpable de múltiples cargos sin aplicar circunstancias atenuantes. Los delitos incluyeron traición, participación en un movimiento insurreccional, crímenes contra la paz y seguridad de la humanidad, asesinato, violación, conspiración y apología de crímenes de guerra.

El tribunal anunció la pena máxima en su sentencia: "En aplicación del artículo 7 del Código Penal Militar, (el tribunal) dicta una única pena, la más severa: la pena de muerte".

Las partes civiles de la acusación solicitaron previamente sustituir la imputación de traición por la de espionaje, además de solicitar cadena perpetua y una multa de 30.000 millones de dólares.

Multimillonaria multa para Kaliba

Finalmente, la Justicia congoleña determinó que Kabila debe pagar un total de $33,000 millones de dólares por concepto de daños y perjuicios. De esta suma, 29.000 millones correspondieron al Estado congoleño y 2.000 millones a cada una de las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, afectadas por la ofensiva del M23.

La Justicia militar consiguió avanzar en el proceso después de que el Senado (Cámara alta del Parlamento) retiró la inmunidad de Kabila el 22 de mayo. Tras esta acción, el expresidente denunció en un discurso, emitido desde una localización desconocida, la "deriva autoritaria" y el "colapso de las instituciones" en la RDC. Kabila permaneció en un autoexilio en Sudáfrica desde finales de 2023, antes de anunciar su intención de regresar en abril para "contribuir a una solución" a la crisis.

