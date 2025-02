Conflicto en Ucrania: Trump no se opone a despliegue de tropas de paz

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos (USA) Donald Trump, manifestó de manera abierta apoyar la iniciativa de la Unión Europea de enviar tropas de paz a Ucrania.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca este martes, el mandatario norteamericano indicó que la iniciativa que nació en la reunión de mandatarios europeos celebrada recientemente en París,

Trump sugirió que las tropas europeas podrían garantizar el proceso de paz entre Ucrania y Rusia. "Si quieren hacer eso, genial. Estoy totalmente a favor. Si quieren hacer eso, creo que estaría bien".

"No me opondría en absoluto", recalcó Trump, quien apuntó que no le correspondería a Estados Unidos desplegar a sus fuerzas porque Ucrania "está muy lejos".

Trump y la Unión Europea



El mandatario apuntó que el Reino Unido y Francia han comentado esa posibilidad, algo que a Trump le parecería "un gesto hermoso", refirió la agencia de noticias EFE.

El pasado lunes se llevo a cabo una reunión en París, auspiciada por el presidente francés, Emmanuel Macron. Al evento acudieron dignatarios de España, Alemania, Italia, el Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca, además de los responsables de la Unión Europea y la OTAN, que buscan crear un plan de trabajo desde Europa, para diseñar la estrategia europea sobre Ucrania ante las negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos.



Pero los líderes se mostraron divididos sobre la conveniencia de discutir ahora que Europa envíe a Ucrania tropas de paz para garantizar un eventual acuerdo de paz negociado por Moscú y Washington.

