Copa Airlines reactiva sus vuelos a Venezuela: consulta aquí los itinerarios

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea internacional Copa Airlines, anunció este jueves la reactivación de los vuelos desde y hacia Venezuela.

A través de una publicación en sus redes, la aerolínea difundió además cuál será el itinerario y a partir de cuándo se reiniciarán los vuelos.

Copa Airlines reactiva vuelos a Venezuela

De acuerdo con el comunicado que difundió la aerolínea, la reactivación de los vuelos desde y hacia Caracas se debe a la "mejora en las condiciones operativas en el espacio aéreo de Maiquetía".

Asimismo, agrega que los vuelos serán reactivados a partir del martes 13 de enero de 2026.

Agrega el escrito que a partir del 16 de enero de este año, también "se reiniciará el segundo vuelo", señalando que comenzará a operar en el mes de febrero.

Itinerario de vuelos

En este sentido, resalta Copa Airlines que los dos vuelos que serán reactivados tendrán una frecuencia diaria.

Agrega que los horarios del primer vuelo y segundo vuelo serán de la siguiente forma:

Primer vuelo (13-ene)

Panamá - Caracas salida a las 9:03 de la mañana, con hora de llegada a las 12:22 de la tarde.

Caracas - Panamá salida a las 01:32 de la tarde, con hora de llegada a las 03:01 de la tarde.

Segundo vuelo (20-feb)

Panamá - Caracas salida a las 11:36 de la mañana, con hora de llegada a las 03:01 de la tarde.

Caracas - Panamá salida a las 04:11 de la tarde, con hora de llegada a las 05:40 de la tarde.

Adicionalmente, invita "a quienes tengan vuelos programados hacia o desde Venezuela a mantenerse informados a través de los canales oficiales".

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube