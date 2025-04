Departamento del Tesoro anuncia nuevas sanciones relacionadas con Rusia: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 2 de abril 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro tomó medidas contra una red de facilitadores financieros y agentes de compras hutíes.

De acuerdo con lo expresado en un comunicado de la OFAC este grupo de personas trabajaban en coordinación con Sa'id al-Jamal, un alto funcionario financiero hutí respaldado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán-Fuerza Quds (CGRI-QF).

Esta red ha adquirido decenas de millones de dólares en productos básicos de Rusia, incluyendo armas y bienes sensibles, así como grano ucraniano robado, para su posterior envío al Yemen controlado por los hutíes. Además, la OFAC ha identificado ocho billeteras digitales utilizadas por los hutíes para transferir fondos relacionados con sus actividades.

“Los hutíes siguen dependiendo de Sa'id al-Jamal y su red para obtener bienes esenciales que abastecen la maquinaria de guerra terrorista del grupo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “La acción de hoy subraya nuestro compromiso de reducir la capacidad de los hutíes para amenazar la región mediante sus actividades desestabilizadoras”.

Qué se sabe de la red

El empresario afgano residente en Rusia, Hushang Ghairat (Hushang), y su hermano, Sohrab Ghairat (Sohrab) , también residente en Rusia, han colaborado con Sa'id al-Jamal en iniciativas comerciales de los hutíes en Rusia, incluyendo la adquisición de armas.

En el verano y el otoño de 2024, Hushang y Sohrab, bajo la dirección de Sa'id al-Jamal, orquestaron al menos dos envíos de grano ucraniano robado de Crimea a Yemen a bordo del buque de bandera rusa AM THESEUS (IMO: 9720263), también conocido como ZAFAR.

AM Asia M6 Ltd, con sede en Hong Kong, es la propietaria, gestora y operadora registrada del AM THESEUS. El ciudadano ruso Vyacheslav Vladimirovich Vidanov (Vidanov) fue capitán del AM THESEUS durante algunos de los viajes de 2024 entre Crimea y Yemen, y el también ruso Yuri Vladimirovich Belyakov (Belyakov) fue capitán del buque hasta finales de 2024.

Hushang, Sohrab, AM Asia M6 Ltd, Vidanov y Belyakov están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, a Sa'id al-Jamal o en apoyo de este. AM THESEUS se identifica como propiedad bloqueada en la que AM Asia M6 Ltd tiene participación.

Sohrab es director general de tres empresas con sede en Rusia: LLC Sky Frame , LLC Edison y LLC Kolibri Group . LLC Sky Frame, LLC Edison y LLC Kolibri Group están designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, por ser propiedad de, estar bajo el control o estar dirigidas por, directa o indirectamente, Sohrab.

Las sanciones

Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de la(s) persona(s) designada(s) descrita(s) anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses están bloqueados y deben reportarse a la OFAC.

Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50% o más, de una o más personas bloqueadas también está bloqueada.

Salvo autorización de una licencia general o específica emitida por la OFAC o exenta, las sanciones estadounidenses generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas.

El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros.

