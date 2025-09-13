Deportación por un cheque sin fondos: el caso de una abuela de Misuri

Suscríbete a nuestros canales

Donna Hughes Brown, es una abuela que ha vivido en Estados Unidos (EEUU) por casi 50 años, podría ser deportada a su país natal, Irlanda, por un cheque sin fondos de $25.

La mujer de 61 años, fue detenida el 29 de julio por agentes federales en el Aeropuerto Internacional O'Hare. Cinco días después, Hughes-Brown, quien es ciudadana irlandesa, fue trasladada a una instalación en Kentucky, donde actualmente está detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La familia afirma que la mujer fue detenida por un cheque sin fondos que escribió en 2015.

¿Cuál es la historia de la abuela?

Hughes Brown llegó a Estados Unidos (EEUU) a los 11 años. Según su familia, ella ha tenido una tarjeta verde por más de 37 años.

La mujer tiene cuatro hijos y cinco nietos, y la deuda del cheque ya fue pagada. El esposo de la mujer, James Brown, dijo que la situación le hace lamentar su apoyo al presidente Donald Trump.

¿Cuál es la postura del gobierno?

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU, se le puede negar la reentrada al país a un residente permanente legal dependiendo del crimen del que haya sido condenado.

La agencia añade que, si la condena es de una naturaleza particularmente grave, el inmigrante podría ser detenido hasta la fecha de la audiencia. La abuela fue detenida el 29 de julio y se le negó la fianza el pasado 26 de agosto.

¿Qué dice la familia?

James Brown, el esposo de la mujer, dijo que toda la situación es una "locura" y que no debería "ni pensarse que esto podría estar bien". El esposo, quien sirvió en el ejército de EEUU por 20 años, dijo que esto es un pago por su servicio al país.

"Ayudamos con suministros durante el Huracán Helene. Hacemos trabajo voluntario todo el tiempo", añadió Brown. Hughes-Brown tiene una audiencia de deportación el 17 de septiembre.

La historia de esta abuela que corre el riesgo de ser deportada, ha generado múltiples reacciones entre la comunidad migrante en EEUU y esperan que todo pueda quedar aclarado en la audiencia.

