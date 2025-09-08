Descubren cocodrilo carnívoro que convivió con dinosaurios: investigadores revelan los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Un equipo de paleontólogos en Argentina ha logrado un hallazgo significativo en la Formación Chorrillo, cerca de El Calafate: los restos de un cocodriliforme terrestre que compartió hábitat con los últimos dinosaurios.

La nueva especie, que ha sido nombrada Kostensuchus atrox, arroja nueva luz sobre los depredadores de finales del Cretácico.

Según el estudio, publicado en la revista Plos One, el Kostensuchus atrox, que significa "cocodrilo feroz que refiere al viento del sur", era un depredador ágil.

Con un peso de hasta 250 kilos y 3,5 metros de largo, este animal se ha ganado el apodo de "el bulldog" de los cocodrilos por su cráneo robusto y su gran cabeza, que medía casi 50 centímetros.

El temible depredador que cazaba en tierra firme

A diferencia de los cocodrilos modernos, el Kostensuchus atrox no era un cazador acuático.

Sus ojos, orientados hacia los costados, y sus fosas nasales, proyectadas hacia adelante, lo identifican como un habitante de la tierra.

Su dieta, compuesta en más de un 70% por carne, lo situaba en la cima de la cadena alimenticia de su ecosistema.

El investigador del Conicet, Diego Pol, explicó que lo más impresionante de la especie son las características de su cráneo.

Su hocico albergaba más de 50 dientes, varios de ellos de más de cinco centímetros de altura, con bordes aserrados que aumentaban su capacidad de cortar carne.

"La robustez de su mandíbula y las amplias cavidades que alojaban los músculos de la mordida nos llevan a interpretarlo como un depredador tope del ecosistema", afirmó.

Un hallazgo que redefine la historia de los cocodriliformes

El Kostensuchus atrox es el peirosáurido más completo que se ha encontrado en la región, un hecho que lo convierte en el registro más austral de este linaje.

Los investigadores subrayan que su descubrimiento refuerza la idea de que estos antiguos reptiles no se limitaban a los ambientes acuáticos, sino que también ocupaban nichos terrestres, una característica que los hacía únicos en el reino animal.

Este hallazgo en Argentina ayuda a descifrar un poco más el rompecabezas de la vida en la Tierra durante la era de los dinosaurios.

