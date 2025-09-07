El misterio de las aulas vacías: conozca la razón de la caída de la matrícula en Miami-Dade

Suscríbete a nuestros canales

En Miami-Dade, el sistema escolar público enfrenta una caída notable en su matrícula estudiantil, lo que ha impactado la estructura financiera y educativa del distrito. Esta problemática fue reportada a partir de datos obtenidos del portal web del distrito escolar y difundidas en un reportaje de El Diario de Las Américas.

Las escuelas públicas del condado reportan un descenso de 13,059 alumnos para el ciclo escolar 2025-26, equivalente a una baja del 4% respecto al año anterior, quedando la matrícula total en 313,220 estudiantes.

Esta cifra supera las proyecciones iniciales, ya que se esperaba una reducción de 5,000 alumnos, pero la realidad mostró un desfase de casi 8,000 estudiantes adicionales.

La razón principal de esta caída es el fuerte descenso en la llegada de estudiantes provenientes del extranjero. En el ciclo escolar anterior ingresaron 7,193 alumnos extranjeros, mientras que en el actual solo fueron 1,847, una diferencia que equivale a la pérdida neta de 5,346 alumnos.

Este dato contrasta con el año 2023, cuando el distrito había recibido cerca de 20,000 estudiantes nuevos, principalmente de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Estas son las razones principales

Además del colapso migratorio, otros factores influyen en esta disminución. Se registró una baja en la tasa de natalidad, con 2,000 estudiantes menos en kindergarten.

La competencia entre instituciones educativas también ha influido; casi 3,300 alumnos se trasladaron a escuelas privadas y chárter, aunque el efecto neto fue limitado.

Por otra parte, el alto costo de vida en el condado parece estar provocando que muchas familias abandonen la región, afectando directamente la matrícula.

A nivel financiero, el distrito ha adoptado un plan de austeridad que incluye recortes en gastos operativos, restricción de horas extras y suspensión de viajes no esenciales.

No obstante, aseguran que no se despedirá a ningún maestro ni se cerrarán escuelas a corto plazo, aunque ya se están evaluando consolidaciones de centros con bajas inscripciones.

Educación en casa y testimonio de su crecimiento

Mientras el sistema público enfrenta estos retos, la educación en casa ha experimentado un crecimiento notable. Grace Rodríguez, directora de Florida Home Education Department, organización que desde 1995 asesora a familias en este proceso, destaca que esta opción es ahora ampliamente conocida en la comunidad.

Rodríguez señala que "la pandemia obligó a los padres a involucrarse directamente en la educación de sus hijos y les mostró que era una alternativa viable".

Ella añade que existe una variedad de razones para elegir esta modalidad, desde la búsqueda de un ambiente más seguro hasta la personalización del aprendizaje.

Rodríguez también advierte sobre el compromiso que implica el homeschooling y menciona que, pese a la oferta de becas estatales para esta modalidad, algunos padres parecen interesados principalmente en el apoyo económico más que en el modelo educativo.

Este fenómeno refleja un cambio en las decisiones familiares que podrían impactar el futuro del sistema escolar en Miami-Dade.

