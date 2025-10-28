El cannabis llega a los mostradores en Colombia: detalles de la nueva normativa

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Colombia ha dado un paso decisivo en la regulación del cannabis al legalizar su venta con fines médicos a través de farmacias y droguerías.

A partir de ahora, los productos de cannabis estarán disponibles para personas que presenten la debida certificación médica.

Tipos de productos autorizados

La normativa permite la venta de diversas categorías de productos terminados de control especial a base de cannabis, incluyendo:

Síntesis Química

Fitoterapéuticos

Homeopáticos

Preparaciones magistrales (medicamentos personalizados).

Control y elaboración de magistrales

En el caso de las preparaciones magistrales (medicamentos individualizados a partir de cannabis), la elaboración será altamente regulada:

Solo podrán ser elaboradas por establecimientos y servicios farmacéuticos autorizados .

Estos establecimientos deberán obtener el certificado de cumplimiento de buenas prácticas de elaboración otorgado por el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), bajo las normas del Ministerio de Salud.

El decreto precisa que las licencias de cultivo de cannabis no psicoactivo permitirán la transferencia o entrega de la materia prima para ser usada como producto terminado para fines médicos, siempre y cuando las personas o empresas receptoras cuenten con las autorizaciones sanitarias correspondientes.

