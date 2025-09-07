En imagenes: Carlo Acutis y el momento que marcó la historia espiritual del siglo XXI

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 7 de septiembre, la Plaza de San Pedro del Vaticano se convirtió en el epicentro espiritual de miles de fieles que presenciaron la canonización de Carlo Acutis.

El papa León XIV proclamó santo al joven italiano, fallecido en 2006 a los 15 años, conocido como el “patrón de Internet” y primer santo milenial de la Iglesia Católica.

Carlo Acutis: cómo se vivió el momento de su canonización

Más de 80.000 personas asistieron a la ceremonia, entre ellas su madre, Antonia Salzano, quien no pudo contener las lágrimas al verlo elevado a los altares.

La familia Acutis participó activamente en la misa. Michele, el hermano menor, leyó la primera lectura en inglés, mientras Francesca presentó las ofrendas junto a sus padres.

Filippo Bellaviti, de 17 años, declaró a AFP: "Carlo Acutis fue un ejemplo para mí, porque supo combinar su vida cotidiana -la escuela, el fútbol y su pasión por la informática- con una fe inquebrantable".

Durante la homilía, el pontífice destacó que Carlo y Pier Giorgio Frassati “nos invitan a no malgastar la vida, sino a convertirla en una obra maestra”.

Medios internacionales captaron la emoción de la madre de Carlo Acutis cuando León XIV nombró santo a su hijo.

'Si tienes a Dios como centro de todas tus acciones, entonces llegarás hasta el final', dijo el pontífice estadounidense en la homilía de su primera canonización.

Un testimonio de fe digital y cotidiano

Carlo nació en Londres en 1991 y vivió en Milán. Desde los siete años, tras su primera comunión, comenzó a dedicar su vida a la fe.

Diseñó páginas web para su parroquia y creó una exposición digital sobre milagros eucarísticos. También elaboró un plan para rezar el Rosario desde su ordenador.

Su frase más recordada, “La Eucaristía es mi camino al Cielo”, resume su espiritualidad sencilla y profunda, conectada con la vida cotidiana.

Una muerte temprana, una santidad reconocida

En octubre de 2006, Carlo fue diagnosticado con leucemia agresiva. Falleció pocos días después, dejando un legado de fe, servicio y alegría.

Su cuerpo permanece en la Iglesia de la Spogliazione, en Asís, donde miles de peregrinos lo visitan cada año. En 2024, el santuario recibió cerca de un millón de visitantes.

