Historia del Super Bowl: así comenzó el emblemático evento

La denominación del Super Bowl se remonta a 1970, cuando se buscaba un nombre para el partido final de la NFL. En aquel tiempo, Pete Rozelle, el comisionado de la liga, propuso llamarlo "The Big One", pero esta idea no tuvo mucho apoyo.

Fue en aquella época cuando Lamar Hunt, dueño de los Kansas City Chiefs, tuvo una inspiración que cambiaría la historia del fútbol americano. Hunt observó que su hijo jugaba con un juguete llamado "Super Ball", un balón de goma de gran rebote, y decidió tomar esta referencia y convertirla en el nombre oficial del evento.

La palabra "Super" se combinó con "Bowl" (tazón en inglés), un término utilizado en el ámbito universitario para referirse a los campeonatos de fútbol americano. Así nació el nombre que todos conocen hoy: "Super Bowl".

¿Cómo comenzó el Super Bowl?

En 1960 existían dos ligas de fútbol americano profesional: la NFL y la American Football League (AFL).

Por otro lado, en 1967, las dos ligas decidieron enfrentarse en un partido que determinaría al campeón absoluto del fútbol americano

En un principio, este enfrentamiento se llamó "First AFL-NFL World Championship Game", pero tras la fusión de las dos ligas en 1970, se adoptó el nombre de "Super Bowl", como lo ideó Hunt.

El Super Bowl no solo representa el final de la temporada de fútbol americano, sino que se ha convertido en un espectáculo global que va más allá del deporte, con el esperado show de medio tiempo y anuncios publicitarios que generan gran expectación.

