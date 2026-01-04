¡Lo último! EEUU anuncia la suspensión de vuelos de deportación de inmigrantes venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Donald Trump anunció este sábado 3 de enero la suspensión inmediata de los vuelos de deportación de inmigrantes venezolanos hacia territorio nacional.

La medida se produce apenas horas después de la incursión militar y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, eventos que han alterado drásticamente la relación operativa entre ambos países.

Aunque la política migratoria de la Casa Blanca se había mantenido bajo una línea de "tolerancia cero" y deportaciones masivas durante el último año, la situación de conflicto abierto y el decreto de Estado de Conmoción Exterior emitido desde Caracas han hecho inviables las operaciones de repatriación.

Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sugieren que no existen condiciones de seguridad para que aeronaves estadounidenses aterricen en aeropuertos venezolanos en medio de la movilización de la lucha armada.

Los protocolos de comunicación entre las agencias migratorias de ambos países han quedado totalmente fracturados tras la detención del mandatario venezolano y su traslado a Nueva York.

¿Qué pasará ahora?

La pausa en los vuelos deja en un limbo legal a miles de venezolanos que se encuentran en centros de detención del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

La medida es de carácter administrativo y temporal mientras se evalúa la evolución del conflicto militar.

Grupos defensores de derechos humanos han comenzado a presionar para que se reactive o amplíe un estatus de protección (como el TPS), argumentando que Venezuela se encuentra ahora bajo una agresión militar y una inestabilidad que impide el retorno seguro.

La suspensión de los vuelos de deportación no implica una "apertura de fronteras". Las patrullas fronterizas mantienen el despliegue en el sur de Texas y Arizona, pero los ciudadanos venezolanos capturados no podrán ser enviados de vuelta a su país de origen hasta que se restablezca un interlocutor oficial o cesen las hostilidades.

