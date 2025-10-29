Melissa arrasa Jamaica y ahora pone en jaque a Cuba: este es el peligroso pronóstico para la isla

Suscríbete a nuestros canales

El huracán Melissa, que alcanzó la Categoría 5 en el Caribe central, se dirige hacia Cuba, donde se espera que toque tierra como un ciclón "extremadamente peligroso" en las próximas horas. El Instituto de Meteorología (Insmet) y las autoridades cubanas han elevado el nivel de alerta en varias provincias, preparándose para daños catastróficos.

Trayectoria y máximo impacto

El Centro Nacional de Huracanes de EEUU (NHC) y los pronosticadores cubanos han emitido un panorama sombrío para el impacto del huracán en la isla:

Llegada estimada: Se espera que Melissa toque tierra en las provincias orientales de Granma y Santiago de Cuba entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles.

Vientos destructivos: Se prevén vientos superiores a 200 km/h y ráfagas aún más intensas, capaces de generar una destrucción masiva en las infraestructuras.

Lluvias torrenciales: El mayor peligro radica en la velocidad lenta del huracán, que le permitirá descargar lluvias intensas por un tiempo prolongado, generando acumulaciones de hasta un metro de lluvia en algunas zonas.

Riesgos adicionales: Se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra generalizados en áreas montañosas, así como marejadas ciclónicas y olas de hasta ocho metros en la costa sur del tercio oriental.

Cuba en alerta máxima

El gobierno cubano ha activado los protocolos de emergencia y ha elevado el estado de alerta ciclónica en seis provincias orientales, incluyendo Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín.

Evacuaciones: Más de 650.000 personas han sido evacuadas o resguardadas preventivamente.

Servicios Paralizados: El transporte ha sido suspendido y las clases han sido canceladas en las zonas de riesgo.

Infraestructura Crítica: Las termoeléctricas de la región se están preparando para un posible golpe directo, lo que podría agravar la ya precaria situación energética del país.

El presidente Miguel Díaz-Canel ha advertido a la población sobre la magnitud de la amenaza climática, instando a la cooperación ciudadana para minimizar tragedias. Melissa llega a Cuba tras haber devastado Jamaica, donde fue declarado como un evento "catastrófico" que ha dejado un saldo de víctimas y graves daños.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube