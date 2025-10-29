Melissa arrasa Jamaica y ahora pone en jaque a Cuba: este es el peligroso pronóstico para la isla

El huracán Melissa, que alcanzó la Categoría 5 en el Caribe central, se dirige hacia Cuba, donde se espera que toque tierra como un ciclón "extremadamente peligroso" en las próximas horas. El Instituto de Meteorología (Insmet) y las autoridades cubanas han elevado el nivel de alerta en varias provincias, preparándose para daños catastróficos.
Trayectoria y máximo impacto
El Centro Nacional de Huracanes de EEUU (NHC) y los pronosticadores cubanos han emitido un panorama sombrío para el impacto del huracán en la isla:
-
Llegada estimada: Se espera que Melissa toque tierra en las provincias orientales de Granma y Santiago de Cuba entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles.
-
Vientos destructivos: Se prevén vientos superiores a 200 km/h y ráfagas aún más intensas, capaces de generar una destrucción masiva en las infraestructuras.
-
Lluvias torrenciales: El mayor peligro radica en la velocidad lenta del huracán, que le permitirá descargar lluvias intensas por un tiempo prolongado, generando acumulaciones de hasta un metro de lluvia en algunas zonas.
-
Riesgos adicionales: Se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra generalizados en áreas montañosas, así como marejadas ciclónicas y olas de hasta ocho metros en la costa sur del tercio oriental.
Cuba en alerta máxima
El gobierno cubano ha activado los protocolos de emergencia y ha elevado el estado de alerta ciclónica en seis provincias orientales, incluyendo Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín.
-
Evacuaciones: Más de 650.000 personas han sido evacuadas o resguardadas preventivamente.
-
Servicios Paralizados: El transporte ha sido suspendido y las clases han sido canceladas en las zonas de riesgo.
-
Infraestructura Crítica: Las termoeléctricas de la región se están preparando para un posible golpe directo, lo que podría agravar la ya precaria situación energética del país.
El presidente Miguel Díaz-Canel ha advertido a la población sobre la magnitud de la amenaza climática, instando a la cooperación ciudadana para minimizar tragedias. Melissa llega a Cuba tras haber devastado Jamaica, donde fue declarado como un evento "catastrófico" que ha dejado un saldo de víctimas y graves daños.
