Panorama sombrío

Melissa arrasa Jamaica y ahora pone en jaque a Cuba: este es el peligroso pronóstico para la isla

Por Indira E. Crespo M.
Martes, 28 de octubre de 2025 a las 10:30 pm

El huracán Melissa, que alcanzó la Categoría 5 en el Caribe central, se dirige hacia Cuba, donde se espera que toque tierra como un ciclón "extremadamente peligroso" en las próximas horas. El Instituto de Meteorología (Insmet) y las autoridades cubanas han elevado el nivel de alerta en varias provincias, preparándose para daños catastróficos.

Trayectoria y máximo impacto

El Centro Nacional de Huracanes de EEUU (NHC) y los pronosticadores cubanos han emitido un panorama sombrío para el impacto del huracán en la isla:

  • Llegada estimada: Se espera que Melissa toque tierra en las provincias orientales de Granma y Santiago de Cuba entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles.

  • Vientos destructivos: Se prevén vientos superiores a 200 km/h y ráfagas aún más intensas, capaces de generar una destrucción masiva en las infraestructuras.

  • Lluvias torrenciales: El mayor peligro radica en la velocidad lenta del huracán, que le permitirá descargar lluvias intensas por un tiempo prolongado, generando acumulaciones de hasta un metro de lluvia en algunas zonas.

  • Riesgos adicionales: Se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra generalizados en áreas montañosas, así como marejadas ciclónicas y olas de hasta ocho metros en la costa sur del tercio oriental.

Cuba en alerta máxima

El gobierno cubano ha activado los protocolos de emergencia y ha elevado el estado de alerta ciclónica en seis provincias orientales, incluyendo Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín.

  • Evacuaciones: Más de 650.000 personas han sido evacuadas o resguardadas preventivamente.

  • Servicios Paralizados: El transporte ha sido suspendido y las clases han sido canceladas en las zonas de riesgo.

  • Infraestructura Crítica: Las termoeléctricas de la región se están preparando para un posible golpe directo, lo que podría agravar la ya precaria situación energética del país.

El presidente Miguel Díaz-Canel ha advertido a la población sobre la magnitud de la amenaza climática, instando a la cooperación ciudadana para minimizar tragedias. Melissa llega a Cuba tras haber devastado Jamaica, donde fue declarado como un evento "catastrófico" que ha dejado un saldo de víctimas y graves daños.

Martes 28 de Octubre - 2025
