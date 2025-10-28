Netanyahu destapa "nueva fase" y ordena la máxima respuesta aérea sobre Gaza

Suscríbete a nuestros canales

Este 28 de octubre, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó la máxima respuesta aérea sobre Gaza.

Tras mantener una reunión de seguridad de su gabinete, Netanyahu,pidió al Ejército ejecutar de inmediato "ataques contundentes en la Franja de Gaza".

La consulta de seguridad se convocó después de que Hamás devolviera a Israel restos de un rehén que, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.



Este martes también ocurrieron choques entre el Ejército israelí y miembros de Hamás en Rafah, reportó EFE.



Una portavoz del Gobierno israelí advirtió que el Ejecutivo tomaría medidas tras la entrega errónea por parte de Hamás de los restos mortales de un rehén, los cuales, según asegura el Ejército, fueron además falsamente enterrados en un hoyo.



A pesar de estar bombardeando toda Gaza, Israel mantuvo que el alto el fuego sigue en vigor.

Hamás también afirmó que "cualquier escalada sionista interferirá con la búsqueda, excavación y recuperación de los cuerpos, lo que retrasará la recuperación de los mismos por parte de Israel", reseña en su sitio web Mako.co.il

Tras esto, Israel decidió expandir la zona de la "Línea Amarilla" y "apropiarse" del territorio que actualmente no está bajo el control de las FDI. Existen varias opciones para territorios específicos y el asunto se está discutiendo actualmente con los estadounidenses.

