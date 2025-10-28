Luz verde en Texas: nueva ley acelera licencias y contrata a médicos extranjeros

Suscríbete a nuestros canales

Texas, Estados Unidos (EEUU), acaba de activar una ley que facilita drásticamente la contratación de médicos especialistas extranjeros en hospitales del estado.

La nueva reforma, vigente desde el pasado 1 de septiembre, permite a los doctores con más de cinco años de experiencia obtener su licencia de trabajo de forma expedita, transformando el panorama laboral para miles de profesionales de la salud.

Nueva ley acelera licencias y contrata a médicos extranjeros en Texas

La reforma en el estado de Texas destaca que el beneficio es solo para médicos, por lo que se descartan otras áreas de la salud como enfermería o psicología, reporta La Mañana de Nuevo Laredo.

Además, se detalla que la Junta Médica estatal tiene hasta el 1 de enero de 2026 para dar a conocer el reglamento que regule la emisión de las licencias de trabajo.

Se espera que también incluya una lista de países que podrán ser considerados para dicho proceso.

¿Cómo obtener licencia médica en Texas?

Entre los requisitos figuran los siguientes:

Contar con el título en Medicina oficial del país de origen.

Tener cinco años de experiencia hospitalaria.

Dominar el idioma inglés

Contar con autorización de Migración para trabajar en Estados Unidos.

No tener antecedentes penales.

Aprobar el Examen de Licencia Médica de los Estados Unidos (USMLE por sus siglas en inglés).

