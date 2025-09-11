Primera ministra de Trinidad y Tobago: Pronto deportaremos a unos 200 venezolanos que se encuentran en nuestras cárceles

Suscríbete a nuestros canales

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, informó este miércoles que pronto deportará a unos 200 venezolanos que se encuentran detenidos en el país.

Durante una rueda de prensa, la primera ministra también habló sobre la búsqueda de los cuerpos de presuntos narcotraficantes atacados por Estados Unidos (EE.UU.) en el mar Caribe.

Venezolanos deportados desde Trinidad y Tobago

De acuerdo con las declaraciones de la primera ministra, "pronto deportaremos a unos 200 venezolanos que se encuentran en nuestras cárceles".

En este sentido, aclaró que la política migratoria del gobierno trinitario no tendrá indulgencia con los inmigrantes ilegales.

Así como el Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS, por sus siglas en inglés) incrementó las labores de vigilancia sobre migrantes ilegales que llegan al país.

Búsqueda de cuerpos

Al respecto, la primera ministra respondió a la petición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien solicitó al gobierno trinitario que busque los cadáveres de los tripulantes de la presunta lancha de narcotraficantes atacada por EE.UU.

La primera ministra aseguró que "no desperdiciaremos nuestros recursos buscando esos cuerpos. Los recursos de nuestra guardia costera serán usados para proteger nuestras fronteras, no para buscar traficantes de drogas muertos".

Sin embargo, destacó que solo recuperarán estos cuerpos en caso de que lleguen a sus costas.

