Putín y Xi Jinping se reunieron este 31 de agosto: ¿Qué le dijo sobre la relación con EE.UU?

Suscríbete a nuestros canales

En el escenario mundial, la influencia de China y Rusia crece cada vez más. Ambas naciones promueven una cooperación que busca equilibrar el poder de las alianzas occidentales.

En este contexto, un reciente encuentro entre los líderes de estos dos países revela detalles importantes sobre el estado actual de la diplomacia global, informó Reuters.

Un encuentro entre naciones en Tianjin

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo de China, Xi Jinping, se reunieron en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

La cumbre ocurrió en la ciudad de Tianjin, en el norte de China. Ambos líderes conversaron de forma activa y muy productiva.

De acuerdo con el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, el presidente Putin reveló a Xi Jinping detalles sobre sus recientes conversaciones con Estados Unidos.

El encuentro se da en un momento importante para la OCS. Esta es la primera cumbre de la organización desde que Donald Trump regresa a la presidencia de Estados Unidos.

Creada en 2001 por China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, para resolver sus conflictos fronterizos derivados de la caída de la URSS, la OCS cuenta hoy con diez miembros como India, Pakistán, Irán y Bielorrusia), así como dos miembros observadores (Mongolia y Afganistán) y 14 países llamados “socios de diálogo” como Egipto, Turquía y Arabia Saudita.

Expertos señalan que tanto Beijing como Moscú usan la OCS para aumentar su influencia internacional, especialmente en un contexto de tensiones con Europa y Estados Unidos.

Lo que se discutió entre Rusia y China

Durante su encuentro, Putin compartió a Xi Jinping información sobre sus conversaciones recientes con la administración de Trump.

El asesor ruso Ushakov confirmó que "se discutieron los últimos contactos con los estadounidenses". Sin embargo, Ushakov no dió más detalles sobre el contenido específico de las conversaciones entre Putin y Trump.

La cumbre de la OCS termina con la participación de 16 países afiliados, incluyendo a China, India y Rusia.

La presencia de Putin, junto con una comitiva de altos funcionarios, subraya la importancia que Rusia le da a sus relaciones con China y el rol de la OCS como una plataforma de influencia global.

Visite nuestra sección Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube