¿Qué le está pasando a los ciervos en EE. UU?: científicos revelan la verdad de las fotos virales

Fotografías de ciervos con protuberancias inusuales en su piel se han viralizado en las redes sociales, causando alarma y especulaciones sobre una posible crisis sanitaria de la fauna en Estados Unidos.

Sin embargo, especialistas aclaran que el misterio no es más que una condición común y benigna: los fibromas cutáneos.

Expertos de los estados de Nueva York, Pensilvania y Wisconsin, donde se han reportado la mayoría de los casos, desmintieron las teorías alarmistas que describían los bultos como "burbujas de carne" o "verrugas monstruosas".

Según informaron a medios como Fox News y NBC, estos crecimientos no representan ningún peligro para los humanos, mascotas o el ganado, y son una afección recurrente en la fauna silvestre.

La verdad detrás de los tumores en la piel

Los fibromas cutáneos, también conocidos como "verrugas de ciervo", son tumores benignos causados por una infección con un papilomavirus específico de la especie.

El virus es inofensivo para cualquier otro mamífero, incluyendo al ser humano.

Estos tumores varían en tamaño, desde una arveja hasta el de un balón de fútbol, y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo del animal.

La veterinaria de vida silvestre Kristin Mansfield explicó que la transmisión del virus ocurre principalmente a través de la picadura de insectos como mosquitos y garrapatas.

El contacto directo entre ciervos en lugares de alimentación también puede propagar la infección.

A pesar del aspecto inquietante de los tumores, la mayoría de los ciervos se recuperan por sí solos, ya que su sistema inmunológico elimina la infección en cuestión de meses.

Los fibromas no afectan el consumo de carne ni la salud pública

Las autoridades de diferentes estados de Estados Unidos han sido contundentes al desmentir los riesgos para el consumo humano.

La Universidad Estatal de Mississippi destacó que, dado que los tumores se localizan en la piel y no en los músculos, la carne de un ciervo afectado puede consumirse sin ningún problema, siempre que se respeten las prácticas de manipulación y cocción adecuadas.

Aunque el fenómeno se hizo viral este 2025, los departamentos de vida silvestre de Pensilvania y Wisconsin confirmaron que no hay un aumento significativo en los casos.

La afección es un fenómeno recurrente que se presenta cada año, especialmente durante la temporada de caza y apareamiento.

