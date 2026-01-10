¿Quiénes trabajarán en las nuevas petroleras que lleguen a Venezuela? Esto dijo Trump

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el plan para recuperar la producción de crudo en Venezuela se enfocará mayormente en la mano de obra local.

Tras una reunión con directivos de las principales firmas energéticas en la Casa Blanca, el mandatario subrayó que la capacidad técnica de los profesionales del país suramericano es clave para el éxito de las nuevas inversiones.

Cuando fue consultado sobre la presencia de personal extranjero en las operaciones, el presidente Trump enfatizó que, si bien habrá una participación de especialistas estadounidenses, el núcleo operativo estará conformado por ciudadanos venezolanos. Según el mandatario, el conocimiento previo de la fuerza laboral local facilitará la reactivación de los yacimientos.

"Habrá estadounidenses. Me imagino que no serán muchos. Pero también mucha gente de Venezuela y de otros lugares, me imagino. Pero, creo que mayormente estarán utilizando trabajadores venezolanos. Tienen excelentes trabajadores y una tasa muy alta de desempleo, y hay mucha gente familiarizada con la industria petrolera", afirmó el presidente.

Inversión para las operaciones petroleras

El proyecto contempla una inversión aproximada de 100.000 millones de dólares. Trump aclaró que este capital provendrá de las empresas privadas y no de los fondos públicos del Gobierno estadounidense. El papel de Washington se centrará en garantizar la estabilidad física y operativa de las infraestructuras mediante seguridad gubernamental.

“Van a invertir su dinero, no el de nuestro Gobierno, no lo necesitan, pero sí nuestra protección”, explicó el republicano. Este esquema de seguridad busca incentivar a empresas como Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips y la española Repsol a retomar actividades de gran escala en el territorio.

Empresas mantienen cautela ante la posibilidad de inversión

Pese a la propuesta de la Casa Blanca, el consejero delegado de ExxonMobil indicó que la región requiere reformas profundas antes de concretar nuevos proyectos.

"Si miramos a las estructuras comerciales y el entorno que está en pie hoy en Venezuela, es imposible invertir", señaló el representante de esa empresa, quien agregó que espera cambios estructurales que garanticen la rentabilidad frente a los actuales precios del mercado internacional.

