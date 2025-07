Quieren autodeportarse pero el gobierno de Trump no los deja: estas son las trabas que han encontrado

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Donald Trump, lanzó la app CBP Home, cuyo objetivo era apoyar con documentos de viaje y asistencia financiera a migrantes que quieran irse voluntariamente del país, pero algunos inmigrantes describen obstáculos en el proceso, pese a querer autodeportarse.

Tal es el caso de Jairo Sequeira un nicaragüense que a finales de mayo, intentó autodeportarse y viajó de Georgia a Texas para tomar el avión que lo llevaría a su país natal, pero al llegar a la puerta de embarque, una empleada de la aerolínea le dijo que no podía volar sin su pasaporte nicaragüense.

Intentó explicar que completó el formulario para su salida voluntaria a través de la aplicación móvil CBP Home y que, en los aeropuertos de Georgia y Texas, las autoridades lo habían dejado viajar con esa confirmación. Pero no pudo irse. .

De acuerdo a una nota de Noticias Telemundo, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró a que “decenas de miles de inmigrantes” han usado esta app para autodeportarse, sin precisar un número exacto ni responder preguntas específicas sobre el trámite.

Otra nicaragüense con intención de autodeportarse tras la órdenes de Trump

Titza Escobar decidió autodeportarse. No sabía cómo hacerlo, pero creía que si se entregaba en una estación policial en Miami, Florida, la mandarían a su país, Nicaragua.

Pero en ningún sitio aceptaron asistirla con su salida voluntaria: ni en la policía, ni en un centro de USCIS, ni en una oficina de campo de ICE.

“Hay muchas personas [que] no quieren ir[se], pero cuando yo quiero irme, no me aceptaron”, asegura Escobar.

Escobar asegura que nunca ha tenido pasaporte y que le dijeron que no podían deportarla sin documentos.

Venezolana sin llamada

Juhany Pina migrante venezolana, llegó a Estados Unidos en diciembre tras solicitar asilo a través de la aplicación CBP One.

Esta venezolana de 48 años afirma que llenó en mayo el formulario en CBP Home. Tras más de un mes esperando instrucciones, las autoridades le asignaron una fecha de viaje pero nunca más la llamaron.

“Hay muchas personas que los contactan, les dan una fecha tentativa de vuelo y jamás se vuelven a contactar contigo”, asegura

Ordenanza de Trump

A inicios de mayo, Trump ordenó al secretario de Estado y a la secretaria de Seguridad Nacional tomar las acciones necesarias para facilitar “la rápida partida” de aquellos que “no disponen de un documento de viaje válido de sus países de ciudadanía o nacionalidad o que desean viajar a cualquier otro país dispuesto a aceptar su entrada”.

Según la la información disponible en el sitio web de la aplicación, quienes se registren en la app se les asignará una fecha de salida unos 21 días después de la inscripción, pero no claro qué ocurre si un inmigrante decide irse antes de cumplir ese plazo o por cuánto tiempo puede extenderse el trámite.

Por su parte, el “bono de salida” de 1,000 dólares, el DHS asegura que los inmigrantes lo recibirán tras confirmar que abandonaron Estados Unidos y aterrizaron en otro país, que no hace falta tener una cuenta de banco y que “el método de entrega variará según las guías y regulaciones del país específico”.

