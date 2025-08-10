La reina del triple salto regresa: Yulimar Rojas anuncia su vuelta a la pista en España antes del Mundial de Tokio

Suscríbete a nuestros canales

La campeona olímpica venezolana del triple salto, Yulimar Rojas, anunció este sábado su regreso a la pista en Espeña, previo al Campeonato Mundial de Tokio.

El ministerio de Deporte informó que la venezolana Rojas sostuvo un encuentro con la embajadora de Venezuela en España, Gladys Gutiérrez Alvaraco y la cónsul general Nancy Lira Ochoa, e la sede del Consulado.

Regreso de Yulimar Rojas a la pista

De acuerdo con la información proporcionada, la primera participación de Yulimar será este 14 de agosto en el III Mitin Internacional de Atletismo que se celebrará en Guadalajara, España, en la pista Fuente de la Niña.

Asimismo, señala que esta pista es de acceso gratuito hasta su máxima capacidad y será retransmitido por medio de diversas plataformas web.

Yulimar Rojas lucha por sus sueños

Tanto la cónsul como la embajadora reafirmaron el apoyo y afecto del país a la atleta Yulimar Rojas.

Por su parte, la embajadora Gutiérrez agradeció a Rojas por visitar la embajada luego de conversar sobre los planes y proyectos de la atleta a corto y mediano plazo, resaltando la labor de la reina olímpica en la Fundación Yulimar Rojas 45.

Antes de retirarse de la sede del Consulado, Yulimar reiteró la importancia de luchar cada día para alcanzar los sueños y nunca renunciar a ellos, sin importar los obstáculos que se presenten.

