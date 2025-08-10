Jen Pawol, la primera mujer árbitro de la MLB: el millonario salario que ganará en su primer año

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del béisbol celebra el hito de Jen Pawol, pero su histórica llegada a las Grandes Ligas viene con una recompensa aún más significativa: un salario que la pone en una posición privilegiada. Su debut no es solo un logro simbólico para la inclusión, sino también un triunfo financiero que refleja su arduo trabajo.

Un árbitro de la MLB en su primer año de temporada regular puede esperar un sueldo inicial de alrededor de 120 mil dólares. Con el paso del tiempo y la adquisición de experiencia, este salario puede aumentar de forma considerable, llegando a alcanzar hasta los 450 mil dólares anuales para los veteranos de la liga.

Pawol, de 48 años, alcanzó este estatus tras una década de dedicación en las ligas menores, donde arbitró más de 1,200 partidos. Su paciencia y su pasión por el arbitraje la llevaron a convertirse en la primera mujer en trabajar en la categoría Triple-A y, finalmente, en debutar en las Grandes Ligas.

Su histórico debut en el juego entre los Marlins y los Bravos fue un momento de gran simbolismo. Asignada a la primera base, recibió saludos y gestos de respeto de los managers y jugadores de ambos equipos, quienes la recibieron con profesionalismo en su primera jornada.

El ascenso de Pawol es un claro ejemplo de que la perseverancia tiene una recompensa tangible. Su carrera no solo abrió la puerta a una posición de gran prestigio y responsabilidad en la MLB, sino que también establece un precedente para futuras generaciones de mujeres que aspiren a seguir sus pasos.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.