Mercantil anuncia suspensión temporal de servicios este 10 de agosto: conoce los canales afectados y el horario

La entidad bancaria Mercantil anunció que llevará a cabo un mantenimiento programado en su plataforma central, lo que implicará una breve interrupción de servicios digitales para personas y empresas.

La información se dio a conocer a través de sus canales oficiales en la que destaca que el mantenimiento se llevará a cabo que este domingo 10 de agosto

Mercantil: Horario de suspensión

Según la información compartida por Mercantil, la suspensión temporal de servicios se realizará desde la 1:00 de la madrugada hasta la 1:40 a.m.

Además, destaca que durante este lapso, estarán fuera de servicio los siguientes canales:

Mercantil en Línea

Mercantil Móvil

Centro de Atención Mercantil

En tal sentido, la entidad recomienda a sus clientes tomar previsiones para evitar inconvenientes durante este período.

Mercantil: canales alternativos disponibles durante el mantenimiento de este 10 de agosto

A pesar de la suspensión, la entidad bancaria señala que los clientes podrán seguir realizando operaciones a través de los cajeros automáticos y puntos de venta, que permanecerán operativos durante el mantenimiento.

