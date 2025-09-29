Trump ahora va por el cine extranjero: nueva medida buscará proteger a Hollywood

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido este 29 de septiembre, que impondrá aranceles a las cintas cinematográficas hechas fuera de su país por qué cree que "Hollywood está muriendo".

“Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado por otros países (…) voy a imponer un arancel del 100 % a todas las películas que se hagan fuera de EE.UU.”, escribió en su red Truth Social.

"Por lo tanto, para resolver este problema de larga data e incesante, impondré un arancel del 100 % a todas las películas que se hagan fuera de Estados Unidos. Gracias por su atención. ¡Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande!", agregó.

Sin decirlo explícitamente, Trump busca restar la influencia del mercado cinematográfico chino, considerado el segundo más importante del mundo, y del cual Hollywood depende en gran medida para obtener ganancias significativas.

El auge del cine chino se debe a que están produciendo películas de alta calidad, beneficiándose de instalaciones de vanguardia, equipos y talento técnico.

Política arancelaria de Trump

La política arancelaria actual de Donald Trump se caracteriza por un enfoque proteccionista agresivo, que ha llevado a la imposición de tarifas significativas sobre una amplia gama de bienes importados, con el objetivo declarado de proteger a las industrias y los empleos estadounidenses.

El mandatario estadounidense ha dirigido sus aranceles hacia los mercados de los medicamentos, muebles, alimentos, vehículos, acero, aluminio, cobre, entre otros.

