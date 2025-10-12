¡Vandalismo en Madrid! Activistas de Futuro Vegetal atacan cuadro de Colón

Suscríbete a nuestros canales

Activistas de Futuro Vegetal, en un acto de protesta por la celebración de la Fiesta Nacional y para denunciar el actual neocolonialismo extractivista, atacaron un cuadro en el Museo Naval de Madrid.

De acuerdo con el reporte de medios locales, dos mujeres lanzaron pintura roja biodegradable a la obra ‘Primer homenaje a Cristóbal Colón’, de José Garnelo.

Las dos activistas fueron "retenidas por un funcionario" del museo hasta la llegada, pocos minutos después, de varios agentes de la Policía Nacional que procedieron a interrogar a las dos mujeres.

Activistas de Futuro Vegetal atacan cuadro de Colón

Las implicadas están acusadas de un delito contra el patrimonio y fueron trasladadas a dependencias policiales para ser puestas a disposición judicial, reportó EFE.

Según un comunicado del colectivo climático, las activistas portaban una pancarta con el lema ’12 de octubre, nada que celebrar. Justicia ecosocial’.

El colectivo Futuro Vegetal se pronunció en sus redes sociales y expresó que esta protesta se une a las reivindicaciones históricas de los pueblos originarios por la reparación de la ocupación de sus territorios.

También puede visitar nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube