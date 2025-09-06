Venezolano asesinado en plena reunión familiar: el acoso en bar de Trinidad y Tobago

Suscríbete a nuestros canales

Una celebración familiar en Chaguanas, Trinidad y Tobago, terminó en tragedia cuando un joven venezolano fue asesinado por un exfuncionario de seguridad del lugar.

El hecho ocurrió el sábado por la noche, mientras el grupo festejaba el cumpleaños de una pariente. La comunidad venezolana exige justicia y esclarecimiento inmediato, reportó El Express.

Venezolano asesinado tras intervenir en caso de acoso

La víctima fue Edimir González, de 25 años, quien murió tras defender a una mujer acosada por el exfuncionario y su acompañante.

Testigos relataron que González enfrentó verbalmente al agresor. La discusión escaló hasta que el exfuncionario sacó su arma y disparó tres veces sin advertencia.

El joven cayó en el lugar. Los presentes intentaron auxiliarlo, pero el agresor y su compañero los apartaron violentamente, impidiendo la atención inmediata.

Detalles del incidente y antecedentes del agresor

Según el medio, el agresor es presuntamente propietario del bar y de otro local en la zona. Ya había exhibido su arma en altercados previos.

Durante el enfrentamiento, otros acompañantes del agresor lanzaron botellas de vidrio contra González y otro venezolano, obligándolos a huir momentáneamente.

Minutos después, Edimir regresó con un cuchillo en la mano. El policía se le acercó y le disparó sin mediar palabra, según testigos presenciales.

Reacciones y proceso judicial en curso

La familia de González, oriundo de Tucupita, Delta Amacuro, lo describió como un joven tranquilo, respetuoso y solidario. “Era el más alegre del grupo”, dijeron sus compañeros.

La comunidad venezolana en Trinidad y Tobago expresó su indignación. Exigen que se investigue a fondo la conducta del exfuncionario y sus antecedentes violentos.

Las autoridades locales iniciaron el proceso judicial para determinar responsabilidades. El caso se encuentra bajo investigación formal, según confirmaron fuentes policiales.

