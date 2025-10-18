Activan otra Zona de Defensa Integral en Venezuela: incluye estos estados

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional activó los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en la zona andina del país, que comprende los estados Mérida, Trujillo, Lara y Yaracuy.

Así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la inauguración de la Ciudad del Emprendimiento del urbanismo Oscar López Rivera, ubicado en el Paseo Vargas de la avenida Bolívar de Caracas.

“Hoy, se activaron en la zona andina de Venezuela las ODDI en conjunto con todas las bases de defensa integral, cumpliendo eficientemente las tareas asignadas”, indicó el jefe de Estado.

Destacó que la activación de todas las bases de defensa integral forman parte de los ejercicios para la protección y defensa del territorio nacional ante las recientes acciones de Estados Unidos (EEUU) contra el país.

Operación Independencia 200

Más temprano, Maduro explicó en su cuenta de Telegram que las cuatro entidades ya mencionadas conforman un corredor vital que se extiende desde Los Andes hasta el Centro Occidente, que representa una “línea clave de garantía de defensa, de estabilidad económica y desde todo punto de vista”.

Enfatizó que el despliegue se realiza en perfecta fusión popular, militar, policial para garantizar la seguridad en el territorio y hacer a la patria «inexpugnable».

Además, recordó que estas acciones se enmarcan en la Operación Independencia 200, que garantizará las 27 tareas territoriales en defensa de la soberanía del país.