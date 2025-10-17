El plátano desplaza a la papa en la mesa del venezolano: esta es la cifra de consumo por persona en el país

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Fundación para el Mejoramiento del Plátano en Venezuela (Fumplaven), David Enrique Govea, reveló que la papá ha sido desplazada por el plátano en la mesa del venezolano durante los últimos 10 años.

Durante una entrevista en el programa 2+2 de Unión Radio, Govea brindó más detalles al respecto.

¿Papa o plátano?

De acuerdo con las declaraciones de Govea, el plátano es una de las principales verduras más vendidas en el país.

Asimismo, destaca que este posicionamiento del plátano en el mercado del consumidor venezolano se ha mantenido durante los últimos 10 años.

Consumo del plátano por persona en el país

En este sentido, Govea resalta que el plátano aparte de posicionarse como un carbohidrato fresco, también en su presentación de agroindustria se ha logrado ubicar.

Agrega que según sus sospechas, el agricultor con vocación a la papa, ha disminuido su producción en los últimos 15 años.

Respecto al consumo del plátano por persona en el país, Govea reveló que se estima "alcanza las 180 mil toneladas mensualmente".

Adicionalmente, señaló que "en promedio, el venezolano coma entre 200 y 300 gramos pero cápita diario".