Maduro decreta el 19 y 20 de octubre Días de Júbilo Nacional: detalles de aquí

El presidente de la República, Nicolás Maduro, declaró el domingo y lunes como Días de Júbilo Nacional no laborables, para conmemorar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y de la madre Carmén Rendiles.

“Estamos a pocas horas de la canonización como santos de José Gregorio Hernández y de la madre Carmén Rendiles (...) Por esta razón declaró el domingo 19 y lunes 20 de octubre como Días de Júbilo Nacional no laborables para que el pueblo salga a celebrar este hecho histórico”, indicó Maduro, durante la inauguración de la Ciudad del Emprendimiento en el urbanismo Oscar López Rivera, en Caracas.

En tal sentido, instó a los venezolanos a celebrar en oración a estos santos venezolanos.

El próximo domingo, José Gregorio Hernández, quien se ganó el título de "médico de los pobres", será elevado a santo, una declaración formal de la Iglesia Católica que era anhelada por los venezolanos de hace más de 100 años.

Mientras que Carmen Rendiles es vista como un "homenaje a la mujer venezolana", un ejemplo de santidad, perseverancia y servicio social.

Preparativos para la ceremonia

Para la celebración de la canonización, el santuario de La Candelaria ha organizado una serie de actividades especiales, a las cuales el padre Gerardino Barracchini invitó a la feligresía, para que vivan en compañía tal momento de júbilo.

El 19 de octubre, el santuario abrirá sus puertas a partir de la medianoche y se instalarán pantallas gigantes para que los asistentes puedan seguir la ceremonia en vivo.

Una vez finalizada la ceremonia, la celebración continuará en la plaza con "actividades recreativas, música y video", de acuerdo a lo expresado por el padre.

Además, destacó que el momento más importante será cuando la imagen de José Gregorio Hernández, que estará ubicada afuera, reciba la "aureola de plata", un símbolo que lo identificará oficialmente como San José Gregorio.