Vuelo 78: aterriza un nuevo avión con repatriados desde EEUU este 17 de octubre

A su llegada a Maiquetía, los ciudadanos fueron recibidos por diversas instituciones estatales

Por Jennifer James
Viernes, 17 de octubre de 2025 a las 03:00 pm
El Gobierno activó un nuevo operativo de retorno de venezolanos procedentes de EEUU, quienes aterrizaron en el país este viernes 17 de octubre. 

A través de la cuenta de Instagram del ministerio de Interior, Justicia y Paz, informó que el vuelo 78, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, con un total de 196 ciudadanos.

Vuelo 78 llega a Maiquetía 

La distribución de los repatriados incluyó a 24 mujeres, 169 hombres, 2 niñas y 1 niño.

Con el aterrizaje de este operativos, la Gran Misión Vuelta a la Patria facilitó el retorno de 14.947 connacionales hasta la fecha.

A su llegada a Maiquetía, los ciudadanos repatriados fueron recibidos por diversas instituciones estatales. Se aplicaron inmediatamente los protocolos de seguridad y se brindó asistencia médica y social integral a los recién llegados.

Otros vuelos de repatriados en la semana 

Por su parte, el vuelo 77 arribó el miércoles anterior con 153 venezolanos a bordo. En este grupo se contabilizaron 122 hombres, 21 mujeres y 10 menores de edad.

Este vuelo sufrió un retraso en su horario de llegada, arribando a las 4 de la tarde debido a condiciones meteorológicas.

La semana pasada, el 10 de octubre, un total de 167 ciudadanos venezolanos regresaron al país a bordo del vuelo número 76 del plan de repatriación gubernamental.

En oocasión llegaron 37 mujeres, 122 hombres, 4 niñas y 4 niños, según detalla la información oficial.

