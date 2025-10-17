Pronóstico del Inameh: lluvias y descargas eléctricas en estas regiones las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 17 de octubre, el Pronóstico del Inameh advierte sobre condiciones climáticas variables en gran parte del país.

Aunque la madrugada comenzó con cielos parcialmente despejados, se espera un aumento progresivo de la nubosidad y precipitaciones de diversa intensidad durante la jornada.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que algunas zonas ya presentan lluvias dispersas y actividad eléctrica ocasional desde primeras horas del día.

Pronóstico del Inameh: regiones con mayor incidencia de lluvias este viernes

La incógnita se despeja con datos oficiales. Las lluvias matutinas se concentran en Bolívar, Amazonas, Táchira, Falcón y el Lago de Maracaibo, según el reporte del Inameh.

Además, se prevé nubosidad parcial en el resto del país, con algunas zonas despejadas.

Durante la tarde y noche, el organismo estima un incremento de la nubosidad y precipitaciones más intensas en Amazonas, Anzoátegui, los Llanos occidentales y centrales, la Gran Caracas, Carabobo, Centro Occidente, los Andes y Zulia.

Caracas: temperaturas moderadas y lluvias vespertinas

Para la Gran Caracas, que incluye Miranda, Distrito Capital y La Guaira, se espera cielo parcialmente despejado en la mañana. Sin embargo, en la tarde aumentará la nubosidad con lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas.

Las temperaturas oscilarán entre 18 °C como mínima y 27 °C como máxima, según el pronóstico oficial.

Recomendaciones ante cambios meteorológicos

El Inameh recomienda mantenerse atentos a posibles variaciones en las condiciones climáticas. Las descargas eléctricas podrían intensificarse en zonas del sur y centro del país.

Además, se sugiere tomar previsiones en áreas vulnerables a inundaciones, especialmente en regiones con antecedentes de saturación de suelos.

