Axios: Secretario de Energía de EEUU viajará a Venezuela para avanzar en planes de petróleo y minerales

Suscríbete a nuestros canales

El Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, confirmó que el gobierno de Donald Trump busca concretar acuerdos estratégicos sobre petróleo y minerales críticos con Venezuela.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas al medio estadounidense Axios este viernes, Wright planea viajar a Caracas en las próximas semanas para avanzar en estas negociaciones.

¿Qué buscaría EEUU con estos acuerdos?

La estrategia estadounidense estaría centrada en obtener acceso preferencial a recursos clave para financiar la reconstrucción económica venezolana. El plan descarta el uso de subsidios o fondos gubernamentales directos, por lo que apostarán por la inversión privada bajo un entorno comercial estable.

"Nuestra esperanza es que a finales de este año, con cierta estabilidad en Venezuela, con ayuda de la asistencia estadounidense, ayuda comercial —sin dinero de nuestro gobierno, sin subsidios— pero con un entorno comercial más estable, veremos una creciente producción en Venezuela que aumentará drásticamente".

Sobre la percepción de Venezuela ante estas medidas, el secretario rechazó que se trate de una apropiación de recursos y recalcó que estar medidas podrían representar un impulso para el país.

"Los homólogos en Venezuela están encantados con esto. Si ahora mismo estás en el gobierno venezolano, sabes que un tercio de ese petróleo se corrompe: los mafiosos lo venden. El petróleo restante que controlas lo vendes con un descuento enorme. Casi todo va a China. Esto es un impulso para Venezuela", dijo Wright a Axios.

Respaldo de EEUU al gobierno encargado de Venezuela

Estados Unidos respalda actualmente a la presidenta interina Delcy Rodríguez, al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y al jefe de servicios de seguridad, Diosdado Cabello. En este contexto, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió este viernes con Rodríguez en Caracas.

Mientras se prioriza la funcionalidad del gobierno sobre la transición democrática inmediata, la opositora María Corina Machado mantuvo una reunión privada con Trump en la Casa Blanca, aunque sigue sin recibir un respaldo oficial.

Delcy Rodríguez anunció reformas a la ley de hidrocarburos para facilitar la inversión estadounidense. Paralelamente, se han retomado los vuelos de deportación desde EE. UU. hacia Venezuela, con una frecuencia prevista de dos a tres traslados semanales.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube