¡Cifras récord! Citgo cierra el segundo trimestre con una utilidad de US$ 100 millones

Este jueves 14 de agosto, Citgo Petroleum Corporation informó sus resultados financieros y operacionales correspondientes al segundo trimestre de 2025, con una utilidad neta de 100 millones de dólares.

De acuerdo con el reporte en NDP, los resultados son por sus operaciones confiables y seguras en un entorno de mercado más favorable, un EBITDA de 325 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 346 millones de dólares, en comparación con una pérdida neta de 82 millones de dólares y un EBITDA y EBITDA ajustado de 88 millones de dólares en el primer trimestre de 2025.

Resultados de Citgo

Carlos Jordá, presidente ejecutivo de CITGO, informó que “las refinerías operaron eficientemente en el segundo trimestre, con altos niveles de procesamiento, y sin paradas de planta programadas.

En tal sentido, precisó que Lake Charles alcanzó un récord en procesamiento de crudo, Corpus Christi aumentó el procesamiento de crudo liviano y Lemont alcanzó un récord en producción de combustible para aviación.

Además, para el segundo semestre de 2025 se avanzará en proyectos estratégicos, y algunas actividades de mantenimiento y paradas programadas en las refinerías de Lemont y Lake Charles se reagendaron para el año 2026 para optimizar su ejecución”.

Aspectos operacionales relevantes

El desempeño en seguridad de procesos y confiabilidad de las operaciones se reflejó en operaciones de refinación robustas durante el trimestre, que incluyen:

El procesamiento total en el segundo trimestre fue de 858.000 bpd, de los cuales el procesamiento de crudo fue de 816.000 bpd, con una tasa promedio de utilización de la capacidad de procesamiento de crudo de 101 %, registrando tres meses consecutivos en los que la utilización de la capacidad fue de 100 % o más.

La Refinería de Lake Charles mantuvo un sólido desempeño operacional, con un récord trimestral de procesamiento de crudo de 478.000 bpd, superior al récord anterior de 460.000 bpd del primer trimestre, y una tasa promedio de utilización de crudo de 103%. Se alcanzaron récords mensuales de procesamiento de crudo en mayo y junio, con el mejor desempeño histórico en junio de procesamiento de 482.000 bpd. También en junio, la refinería alcanzó un récord mensual en producción total de destilados.

La Refinería de Lemont continuó su sólido desempeño durante el segundo trimestre, con una tasa promedio de utilización de crudo de 101%, logrando récords mensuales y trimestrales de producción de combustible para aviación. La refinería también recibió el Premio Grand Slam Railroad 2024, otorgado por cuatro importantes compañías ferroviarias debido a su ejemplar desempeño en sus embarques.

El desempeño en confiabilidad y seguridad de procesos en la refinería de Corpus Christi contribuyó a una tasa promedio de utilización de crudo de 95% durante el segundo trimestre, mientras que la refinería incrementó su procesamiento de crudo liviano de 41% en el primer trimestre a 57% en el segundo trimestre.

Las unidades de Lubricantes y de Terminales y Oleoductos (TPL, por sus siglas en inglés) lograron muy buenos resultados en seguridad de los procesos y disminución de emisión al ambiente. Durante el segundo trimestre, Lubricantes no registró lesiones, incidentes de seguridad de procesos ni incidentes ambientales, mientras que TPL no tuvo incidentes de seguridad de procesos ni ambientales. La unidad de TPL también recibió el 2024 Safety Excellence Award de la Asociación Internacional de Terminales Líquidos (ILTA, por sus siglas en inglés).

