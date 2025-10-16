Gobierno

Diosdado Cabello juramenta a la Milicia Campesina de La Guaira: detalles del acto

Destacó que el pueblo conoce la importancia de la preparación y el entrenamiento necesario para defender al país

 

Por Genesis Carrillo
Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 06:58 pm

El vicepresidente Sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, juramentó este jueves a 400 hombres y mujeres integrantes de la Milicia Campesina, en el estado La Guaira.

Destacó que el pueblo conoce la importancia de la preparación y el entrenamiento necesario para defender al país

Todo aquel que "se meta para Venezuela sabe que le va a aparecer un campesino con un machete en cualquier esquina o con un fusil, porque las armas las tiene el pueblo, para defender al país”, indicó Cabello. 

En tal sentido, aseguró que los campesinos tienen una “fuerza extraordinaria y comprometida” con dos objetivos: producción y defensa territorial. 

Por lo que instó a los gobernadores de los otros estados del país a seguir este ejemplo y juramentar la Milicia Campesina de cada entidad.


 
 
 
 

