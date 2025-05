Diosdado Cabello tras elecciones: la única preocupación son las lluvias en algunos estados

Suscríbete a nuestros canales

Durante la rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) realizada este lunes, el secretario general Diosdado Cabello Rondón destacó que Venezuela se mantiene en paz y estabilidad, aunque expresó preocupación por las fuertes lluvias registradas en diversas regiones del país.

Asimismo, se refirió a los resultados electorales destacando que reflejan una gran victoria popular, desmintiendo las matrices de noticias falsas sobre la participación de votantes.

"Ayer intentaban, sin resultados positivos, decir que no hay nadie en la cola y había un gentío en la cola, que no hay alegría y la gente bailando y saltando de la alegría", expresó Cabello, asegurando que los intentos de alterar la percepción del proceso no tuvieron efecto.

Diosdado Cabello: única preocupación en Venezuela

Cabello enfatizó que Venezuela está en paz y tranquilidad, con la única preocupación centrada en las lluvias registradas en algunas regiones.

"Desde el margen oeste del Río Esequibo hasta Táchira estamos sin novedad. Esto es histórico. Vendrán las elecciones de alcaldes y concejales y después las próximas elecciones en cuatro años, contempladas en la Constitución y en consulta cada tres meses", destacó.

Más temprano el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), coronel Reidy Zambrano señaló que la onda tropical número 1 de la temporada se ya se desplaza por la región central del país.

Zambrano señaló que este lunes se registrarán lluvias en áreas de la región Guayana Esequiba, sur de Anzoátegui, los Llanos, en sectores de Miranda, región Central, sur de Yaracuy, localidades de Lara, los Andes, sur de Zulia, este y norte de Falcón.

Afirmó además que la onda tropical número 2 se ubica en este momento sobre el Océano Atlántico Central y se estima su llegada al territorio Esequibo entre los días jueves o viernes de esta semana.

Rechazo a presiones externas

Cabello destacó los resultados electorales, asegurando que 23 de las 24 gobernaciones y la Asamblea Nacional fueron ganadas por el oficialismo.

"Ha triunfado la paz en Venezuela, la conciencia de un Pueblo que se niega a caer en trampas y provocaciones, que se niega a rendirse ante el imperialismo norteamericano en cualquiera de sus formas o frentes", aseveró.

"No es poca cosa ganar 23 gobernaciones de 24. El Pueblo organizado salió a votar y decidió", concluyó.

