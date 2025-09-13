Maduro anuncia nueva convocatoria para los venezolanos y milicianos este 13 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó a los milicianos, alistados y al pueblo venezolano a los Cuarteles y Unidades Militares para una jornada de adiestramiento que se realiza este sábado 13 y domingo 14 de septiembre.

“Para recibir adiestramiento teórico, estratégico, táctico (...) y aprender a disparar para la defensa de la patria”, indicó el jefe de Estado, durante el 17º aniversario de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv).

Una convocatoria que hizo más temprano, luego de que sostuviera una jornada de trabajo con el Alto Mando Político-Militar, en la que afirmó que evaluaron los primeros resultados auspiciosos de la activación de la Operación Independencia 200.

“Ha sido un éxito absoluto la puesta en marcha de nuestro Plan de Paz. Ahora inicia una fase avanzada de adiestramiento y cohesión de combate”, insistió.

Detalló que hay 312 Cuarteles y Unidades Militares distribuidas en el territorio nacional para que los venezolanos asistan desde las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

“En unión bolivariana, desde el corazón y con el fuego sagrado que nos mueve. Venezuela se defiende”, dijo Maduro.

Finalmente, destacó que estas son estrategias de defensa que aplica el Gobierno de Nicolás Maduro ante las recientes acciones militares impulsadas por Estados Unidos (EEUU) en aguas del Caribe.