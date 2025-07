Maduro revela detalles de las negociaciones para el rescate de venezolanos detenidos en El Salvador: Bukele me envió un mensaje

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que desde el 15 de marzo, fecha en que los 252 venezolanos fueron deportados por Estados Unidos (EEUU) a el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, inició las conversaciones para traerlos al país.

“Nosotros asumimos estas batallas con una disposición muy especial (...) porque fue muy doloroso que un grupo de venezolanos fueran secuestrados de manera serial y entregados en un campo de concentración”, indicó el jefe de Estado, en su programa “Con Maduro más”.

Detalló que las primeras conversaciones las sostuvo con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, y con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.

“Les pedí a ellos mismo que llamaran a Nayib Bukele (presidente de El Salvador), porque él me mandó un mensaje a través de un presidente, que no diré el nombre, y me dijo que ‘no era culpa de él, que él no los iba a entregar” (...) Pero fue un engaño, pues él sentía el peso del garrafal error que lo iba a hundir como está ahora. Ninguno hizo nada”, aseguró.

Ante la falta de respuesta, Maduro indicó que le escribió una carta al Papa León XIV.

“Estoy seguro que se movió, el cardenal salvadoreño, Grerorio Chavez, salió valientemente a defender a los muchachos, y así nos movimos por aquí y por allá”, expresó.

Enfatizó que “no había un día en el que Jorge Rodríguez (jefe del Diálogo Nacional) no hablara con el embajador (de EEUU en Colombia) John McNamara y con el enviado especial Richard Grenell, y pare de contar”.

“Gracias a esto, entregamos 10 terroristas confesos que venían a intentar asesinarme a mí, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y otros líderes, a atacar objetivos económicos en el país, a cambio de 252 inocentes. No me arrepiento, si lo tuviera que hacer otra vez, lo haría”, expresó.

“Niños secuestrados en EEUU”

Durante el programa, Maduro resaltó que las negociaciones se mantienen para repatriar a los 29 niños venezolanos que todavía se mantienen en territorio estadounidense.

“No descansaremos hasta que esos niños que están separados de su familia los traigamos a Venezuela, tengan la seguridad de eso”, dijo.

Cifra de repatriados

El primer mandatario reveló que hasta la fecha han repatriado a 8 mil 743 migrantes desde EEUU en 47 vuelos del Plan Vuelta a la Patria, desde Texas y Honduras.

Precisó que de ellos 6 mil 117 son hombres, mil 444 mujeres, 623 niños y 559 niñas, “muchos consternados, recibiendo ayuda psicológica, económica, social, humana y de todo tipo”.

“Hay satisfacción mundial por lo que hemos logrado, porque qué gobierno del mundo lo ha hecho, ninguno. Nosotros bloqueados, perseguidos, robados con la cuentas en el exterior, hemos puesto nuestros aviones de la línea Conviasa a buscar a nuestros connacionales para reunirlos con sus familias”, concluyó Maduro.