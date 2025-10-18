Ministerio de Educación se pronuncia por día no laborable y de júbilo: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio del Poder Popular para la Educación, anunció a través de una circular a todo su personal la suspensión de la jornada de trabajo este lunes 20 de octubre.

La medida se basa en el reciente decreto firmado el presidente por Nicolás Maduro, donde establece el domingo 19 y el lunes como días de júbilo nacional no laborables.

Esto con el objetivo de permitir la participación masiva del pueblo venezolano en las celebraciones de la canonización de los beatos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

Disposición presidencial de días libres

La medida subraya la importancia de honrar la elevación a los altares de estas dos figuras emblemáticas de la Iglesia Católica.

Las festividades, que se desarrollarán tanto en la Ciudad del Vaticano como en diversas localidades de Venezuela, prometen ser un punto de encuentro de devoción y esperanza colectiva.

Por ello, se decretó la suspensión de las actividades laborales en todo el territorio nacional para el día de la ceremonia y el lunes. Esta decisión tiene como propósito facilitar la movilización y la presencia de la ciudadanía en los diferentes eventos de oración y gratitud que se organizarán en honor a los nuevos santos.

Comunicado oficial al sector educativo

La Dirección General de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio de Educación, a cargo de Marlene Carolina Díaz Martínez (Directora General E), difundió una circular interna informando a su personal sobre el decreto.

El documento, emitido en Caracas el pasado viernes 17 de octubre de 2025, especifica que la medida se dicta por instrucción del Ministro Héctor Vicente Rodríguez Castro y reitera la no obligatoriedad de la jornada laboral para el lunes 20 de octubre.

Fe y devoción en Roma y Caracas

La ceremonia central de la canonización de José Gregorio Hernández Cisneros, el "Médico de los Pobres", y de la Madre Carmen Rendiles, tendrá lugar en la Plaza de San Pedro de Roma el domingo 19 de octubre de 2025. Esta misa solemne será presidida por el papa León XIV y está pautada para las 10:00 a.m. (hora de Roma), lo que corresponde a las 4:00 a.m. en Venezuela.

Desde la víspera, este sábado 18 de octubre, Venezuela se unirá en una Vigilia Nacional de Oración. En Caracas, la Arquidiócesis organizó una programación especial que incluye vigilias en templos emblemáticos como la iglesia La Divina Pastora y la iglesia de La Candelaria, donde se realizarán transmisiones en vivo de la ceremonia desde el Vaticano en pantallas gigantes.

