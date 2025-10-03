Nicolás Maduro: Venezuela jamás se humillará ante ningún imperio

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró este viernes que “Venezuela jamás se humillará ante ningún imperio”.

“Tenga el poder que tenga, llámese como se llame, le daremos, en su justa medida, una lección moral, ética y política en los años que está por venir”, indicó Maduro, en la Clausura de la Conferencia Colonialismo, Neocolonialismo y los Despojos Territoriales del Imperio Occidental.

En tal sentido, aseguró que el pueblo venezolano está preparado para pasar de las “formas de lucha no armadas a la armada”.

“Venezuela tiene derecho a la paz, a la soberanía y a la existencia”, dijo Maduro.

Sus declaraciones las realiza en medio de la reciente movilización naval de Estados Unidos en el mar Caribe, frente a las costas venezolanas, con supuesta intención de combatir el narcotráfico.

Al respecto, Maduro aseguró que sobre el país "se repiten mentiras, fake news y manipulaciones".

"Lo que se pretende contra Venezuela es una gresión armada para imponer un cambio de régimen y robarle los recursos naturales", enfatizó.

Ejercicio Militar

Ante esta situación, en el país se han llevado a cabo diversos ejercicios militares que integran a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia Bolivariana.

El próximo de estos ejercicios se realizará este sábado, con el objetivo de “dejar afinado aún más todos los mecanismos de defensa territorial de nuestra patria”, apuntó Maduro