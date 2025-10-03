Arriba otro vuelo de repatriados al país desde EEUU: entre ellos hay 10 niños

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes, arribó al Aeropuerto Internacional. "Simón Bolívar", en el estado La Guaira, el vuelo número 73 proveniente de Estados Unidos (EEUU) con 313 connacionales.

Así lo dio a conocer el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en su cuenta de Instagram.

“Llegaron un total de 38 mujeres, 265 hombres, 4 niñas y 6 niños, reafirmando el compromiso inquebrantable del Estado venezolano con la protección de sus ciudadanos en el exterior”, indicó.

Los connacionales recibieron atención de diversos funcionarios de los órganos de Seguridad Ciudadana, quienes “brindaron a los repatriados apoyo logístico y la atención integral necesaria para su reintegración a la vida productiva y familiar en la patria”.

Más repatriados

El pasado 1º de octubre, llegó al país un nuevo vuelo de repatriación con la misión Vuelta a la Patria, provenientes desde Estados Unidos (EEUU).

A través de su cuenta en Instagram, el ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informó sobre el arribo y los venezolanos a bordo del vuelo 72, en el que llegaron a Venezuela cuatro niñas.