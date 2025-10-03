Clima

Inameh pronóstico: onda tropical N.° 41 causará lluvias en estos estados de Venezuela

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología advierte sobre lluvias para las próximas horas en Venezuela.

Por Jheilyn Cermeño
Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 07:51 am

Este viernes 3 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) alertó de lluvias por el paso de la onda tropical N.° 41 en ciertos estados de Venezuela.

En tal sentido, el Inameh prevé en horas de la mañana cielo con nubosidad fragmentada en buena parte del territorio nacional.

No obstante, se estima zonas con nubosidad acompañada de lluvias y chubascos dispersos en Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Región Central, Llanos Centrales, Occidentales, Yaracuy, Lara, Falcón, los Andes y Zulia.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

De igual modo, durante la tarde y noche, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología espera un incremento de la cobertura nubosa, pudiéndose registrar precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, especialmente en zonas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Región Central, Llanos Centrales,Occidentales, Yaracuy, Lara, Falcón, los Andes y Zulia.

Sobre la onda tropical N.° 41, el ente indicó que se encuentra por la Guayana Esequiba, por lo que se prevé  cielo con nubosidad fragmentada en buena parte del territorio nacional; no obstante, se prevén algunas zonas acompañadas de lluvias y chubascos dispersos en *Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Región Central, Llanos Centrales, Occidentales, Yaracuy, Lara, Falcón, los Andes y Zulia.

