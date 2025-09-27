Paso de la onda tropical N° 40 por Venezuela: Inameh hace advertencia este 27 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reportó este sábado el avance de la onda tropical número 40 sobre el oriente venezolano.

Su interacción con la zona de convergencia intertropical y la vaguada monzónica genera condiciones atmosféricas inestables en varias regiones del país.

Durante la mañana, se observó cielo parcialmente nublado en buena parte del territorio. Sin embargo, células convectivas de rápida evolución comenzaron a propiciar lluvias de intensidad variable y actividad eléctrica.

¿Dónde se esperan lluvias por el paso de la onda tropical?

Las precipitaciones se concentran en áreas de Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, oeste de Sucre y partes de Anzoátegui.

También se registran eventos similares en La Gran Caracas, Aragua, Llanos Centrales y Occidentales, norte de Yaracuy, norte de Falcón, Mérida y Zulia.

Según el reporte de las 05:00 HLV, estas condiciones podrían mantenerse durante las próximas dos horas, con posibilidad de chubascos intensos y descargas eléctricas en zonas vulnerables.

Formación convectiva y evolución meteorológica

La onda tropical número 40 propicia el desarrollo de núcleos nubosos con alta carga de humedad. Estos sistemas convectivos se forman rápidamente y pueden generar lluvias localizadas, ráfagas de viento y tormentas eléctricas.

El Inameh recomienda precaución en áreas con suelos saturados, especialmente en regiones con antecedentes de deslizamientos o crecidas de ríos. Las autoridades locales mantienen monitoreo activo en zonas de riesgo.

