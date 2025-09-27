Simulacro nacional en marcha: imágenes del entrenamiento ciudadano ante emergencias

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 27 de septiembre, se realiza en Venezuela el Simulacro Nacional de Protección Civil, una jornada de adiestramiento ciudadano ante emergencias naturales, sísmicas o inducidas.

El ejercicio fue convocado por el Ejecutivo Nacional y se desarrolla en articulación entre cuerpos civiles, militares y policiales.

La actividad responde a los recientes sismos registrados el 24 de septiembre, provocados por un enjambre de fallas sísmicas en Suramérica. Por ello, se busca fortalecer la preparación colectiva ante escenarios de riesgo.

Simulacro: ¿qué se evalúa y cómo se ejecuta?

El simulacro se lleva a cabo en escuelas, liceos, comunidades y espacios públicos de todos los estados del país. Participan Protección Civil, Bomberos, FANB, PNB y representantes del Poder Popular.

Entre los objetivos destacan: evaluar planes de emergencia, rutas de evacuación, zonas seguras y tiempos de respuesta. También se comprueba la funcionalidad de alarmas, botiquines y extintores.

Formación ciudadana y cultura de prevención

Los ejercicios incluyen simulacros de primeros auxilios, definición de centros de acopio y orientación sobre autoprotección. Neyreliz Paz, vocera indígena, valoró la jornada como vital para educar al pueblo ante cualquier eventualidad.

“Nos dimos cuenta que no estábamos preparados. Esta actividad nos enseña a reaccionar”, afirmó. En Barinas, el simulacro se desarrolló desde el Liceo Nacional Bolivariano Hugo Chávez Frías.

Despliegue nacional y participación comunitaria

En el estado Bolívar, la gobernadora Yulisbeth García informó que el operativo se activó en los 11 municipios, con más de 252 circuitos populares involucrados. “Estamos preparados en lo logístico, humano y técnico”, aseguró.

En Apure, el gobernador Wilmer Rodríguez destacó que el pueblo “se está adiestrando ante cualquier amenaza”. Consejos comunales, brigadas escolares y voluntarios se sumaron en completa fusión cívico-militar-policial.

Según VTV, el simulacro busca detectar fallas en la planificación y corregirlas. Además, promueve una respuesta eficiente y organizada ante catástrofes naturales o conflictos.

