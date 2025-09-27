Así será el Simulacro Nacional de Protección Civil del 27 de septiembre: participarán escuelas y liceos

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 27 de septiembre, se llevará a cabo en todo el territorio el Simulacro Nacional de Protección Civil, con el objetivo de educar ante cualquier evento sísmico, catástrofe natural o conflicto armado.

Funcionarios de Protección Civil se encargarán junto a Bomberos, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana, de preparar a los venezolanos ante estos tipos de eventos.

El ejercicio, en el que también participará escuelas y liceos del país, se llevará a cabo tras los múltiples sismos registrados el pasado 24 de septiembre en territorio venezolano, causados por un “enjambre de fallas sísmicas” en Suramérica.

De acuerdo con VTV, este simulacro se realizará para:

Evaluar la eficacia de los planes de emergencia, rutas de evacuación y zonas de seguridad.

Identificar qué hacer y cómo actuar en caso de emergencia, en aras de promover una respuesta oportuna y eficiente.

Capacitar y adiestrar a las personas en los procedimientos de autoprotección y evacuación, al fomentar una cultura de la prevención y la protección civil.

Comprobar la funcionalidad de los sistemas de alarma y los equipos de emergencia como extintores o botiquines.

Evaluar los tiempos de respuesta y la coordinación entre las distintas brigadas o grupos de respuesta.

Detectar fallas y deficiencias en la planeación y ejecución de las acciones para poder corregirlas y mejorar el plan de respuesta

El Simulacro Nacional de Protección Civil fue convocado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para las 9:00 de la mañana de este sábado, “en perfecta unión popular-militar-policial”.