Pronóstico Inameh: alertan lluvias y actividad eléctrica en múltiples regiones del país este 27 de septiembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología comparte detalles del paso de la onda tropical N°40.

Por Rosa León
Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 08:50 am

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió su reporte oficial este sábado 27 de septiembre, destacando condiciones atmosféricas inestables en gran parte del territorio nacional.

El pronóstico Inameh contempla nubosidad parcial en la mañana, seguida de precipitaciones dispersas y descargas eléctricas en horas de la tarde y noche.

La llegada de la Onda Tropical N° 40 sobre el oriente venezolano y el avance de la O.T. N° 41 desde el Atlántico Central Tropical podrían intensificar las lluvias en los próximos días.

Pronóstico Inameh: ¿en qué regiones se prevén lluvias?

 Según el reporte de las 05:00 a.m, se esperan lluvias en:

  • Guayana Esequiba

  • Bolívar

  • Amazonas

  • Delta Amacuro

  • Monagas

  • Llanos Centrales y Occidentales

  • Región Insular

  • Andes

  • Zulia

  • Sucre

  • Norte de Anzoátegui

  • La Gran Caracas (Miranda, Distrito Capital y La Guaira)

  • Aragua

  • Lara

  • Falcón

En la Gran Caracas, se prevé cielo parcialmente nublado en la mañana. Después del mediodía, se estima desarrollo nuboso con lluvias de intensidad variable y actividad eléctrica ocasional. Las temperaturas oscilarán entre los 18 °C y los 30 °C.

Onda Tropical 41: posible ingreso al país este fin de semana

La O.T. 41 se encuentra sobre el Atlántico Central Tropical y podría ingresar al territorio venezolano en las próximas horas. Su interacción con sistemas locales aumentará la cobertura nubosa y la probabilidad de lluvias.

El Inameh recomienda mantenerse informado a través de sus canales oficiales y tomar previsiones ante posibles crecidas de ríos, deslizamientos o afectaciones en vías terrestres.

Variabilidad climática y monitoreo constante

Durante septiembre, el país ha registrado eventos climáticos intensos, incluyendo lluvias torrenciales y actividad sísmica. La crisis climática sigue impactando la estabilidad atmosférica, según reportes del Observatorio de Riesgos Naturales.

El monitoreo meteorológico continuará durante el fin de semana, mientras se evalúa el comportamiento de las ondas tropicales y su influencia sobre el territorio nacional.

