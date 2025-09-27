¡No te dejes engañar! Así puedes comprobar la autenticidad de los carnets de odontólogos en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo por combatir la creciente práctica del ejercicio ilegal de la odontología, el Colegio de Odontólogos de Venezuela (COV) ha lanzado una herramienta digital para que la ciudadanía pueda verificar la autenticidad de los profesionales del gremio.

La medida, anunciada por el presidente de la organización, Pablo Quintero, busca proteger la salud de los pacientes y frenar las actividades de quienes usurpan esta profesión.

La iniciativa del COV responde al incremento de casos de falsos odontólogos que se promocionan a través de las redes sociales. Según Quintero, la nueva plataforma permite a los pacientes ejercer su derecho de exigir la identificación de los profesionales.

"Todo paciente debe y tiene derecho de exigir la identificación de los profesionales", explicó en una entrevista.

Cómo funciona la verificación

Para comprobar la autenticidad de un odontólogo, los usuarios deben ingresar a la página web colegiadoscov.sistemasjrpm.com/verificar-documentos.

En el portal, se solicita el código ubicado sobre el código QR en la parte inferior del carnet del especialista.

El gremio ha informado que ha establecido un canal de comunicación directo con la División de Delitos contra la Salud Pública del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para recibir denuncias, lo que ha facilitado la identificación y detención de estas personas.

La amenaza de los falsos profesionales

Quintero advirtió que muchos de quienes ejercen ilegalmente la odontología son estudiantes que no han culminado la carrera, higienistas o técnicos dentales sin la capacitación requerida para atender a pacientes. Asimismo, denunció que algunas agencias publicitarias en Caracas están "explotando a los odontólogos" y promoviendo ofertas engañosas en redes sociales.

La Ley del Ejercicio de la Odontología prohíbe la publicación de precios de los servicios.

En los últimos años, ha habido varios casos de detenciones por este tipo de delitos en diversas zonas del país, lo que subraya la importancia de esta nueva herramienta de verificación.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube