Decreto de Conmoción Exterior está listo: Maduro explica los pasos para su aplicación

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolas Maduro, se refirió este viernes sobre el Decreto de Conmoción Exterior que está siendo debatido por el Comité Ejecutivo del Consejo de Estado de la Nación, desde el pasado 23 de septiembre.

“Está listo y sigue el proceso de consulta jurídica y social (...) Que como instrumento constitucional, tengo en mis manos, por si la patria es agredida militarmente”, indicó Maduro, durante el aniversario XX del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Creofanb).

Asimismo, detalló que el país cuenta con ocho regiones de defensa integral para manejar cualquier conflicto en 25 zonas, “una por cada uno de los 24 estados más Caracas”.

“Y por punto de cuenta firmado, ya se ha dado la orden de establecer 335 áreas de defensa integral que, a su vez, están articuladas con las unidades militares y con el pueblo en armas en las bases populares de defensa integral y en las Unidades Comunales Milicianas de los 5336 circuitos comunales”, agregó.

En tal sentido, reiteró su orden de combate a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y la Milicia Nacional Bolivariana, para que defienda la soberanía, integridad territorial y la paz de Venezuela.

Además, resaltó que “frente a una amenaza, es obligación de cualquier persona, investida o no de autoridad, defender la patria”.

YouTube “fracaso”

Maduro calificó de “imbéciles” a YouTube, luego de que la plataforma lo intentara "censurar" por sacar del aire el canal del jefe de Estado que reunía a más de 233.000 suscriptores.

"Ahora, a pesar de la censura de YouTube, la gente me ve por YouTube, me siguen viendo por YouTube, los dueños de YouTube fracasaron (...) Quiten todas las cuentas de mí que les dé la gana, imbéciles, imbéciles imperialistas, nos sabe a casabe (no importa) lo que ustedes hagan, la gente nos sigue oyendo y viendo", añadió.

“Sigan con la censura, los felicito, a los que tomaron la decisión, felicitaciones. Un bono de productividad por imbéciles, empleado del mes”, insistió Maduro.