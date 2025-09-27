¿Cuando llegará la onda tropical N°40 a Venezuela? Esto pronostica el Inameh

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional Autónomo de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó sobre la llegada de la onda tropical Nº40 al territorio nacional.

A través de sus redes, el Inameh compartió las imágenes del pronóstico y llegada estimada para esta onda tropical.

¿Cuando llegará la onda tropical N°40 a Venezuela?

De acuerdo con el Inameh, actualmente la onda tropical Nº 38 está desplazándose al norte de Colombia, cerca de los 75ºW al sur de 24ºN a una velocidad de 15 kilómetros por hora.

En este sentido, señaló que la onda tropical Nº 40 se encuentra sobre Guyana, cerca de los 57ºW al sur de 15ºN y estiman que llegue a la Guayana Esequiba en las próximas horas, a una velocidad de 20 kilómetros por hora.

Mientras que la onda tropical Nº 41 actualmente está ubicada sobre el Atlántico central tropical, cerca de los 32ºW al sur de 18ºN, viaja a 10 kilómetros por hora y estiman que llegue a la Guayana Esequiba entre el 02 y el 03 de octubre.

Pronóstico del clima

Respecto al pronóstico del clima, Inameh señala que "se observa nubosidad parcial y zonas despejadas en gran parte del territorio nacional".

Asimismo, resalta que observan "mantos nubosos asociados a precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, oeste de Monagas, suroeste de Sucre, Anzoátegui, este de Guárico, este de Apure, oeste de Lara, oeste de Falcón, Trujillo, oeste de Mérida, Táchira y Zulia".

