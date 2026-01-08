Reporte Inameh: estabilidad atmósferica en gran parte del país este 8 de enero

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo con el boletín oficial del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), para este jueves 8 de enero de 2026 se estima que gran parte del territorio nacional mantenga condiciones de estabilidad atmosférica, con cielos mayormente despejados y baja probabilidad de lluvias en el centro y norte del país.

Aunque predomina el buen tiempo, la interacción de los vientos alisios y la humedad residual generará mantos nubosos responsables de lluvias o chubascos en las siguientes regiones:

Sur de Venezuela: Amazonas, sur de Bolívar y Guayana Esequiba.

Región Zuliana: áreas al sur del Lago de Maracaibo.

Región Andina: Principalmente en zonas montañosas de Mérida y Trujillo.

Temperaturas y oleaje

Temperaturas máximas: se esperan valores cercanos a los 38°C en los Llanos Centrales y Occidentales después del mediodía, lo que eleva el riesgo de propagación de incendios forestales.

Temperaturas Mínimas: en zonas montañosas de Mérida se registró una mínima de 7°C durante la madrugada.

Estado del mar: Fuerte marejada en las costas orientales y la zona insular, con olas que podrían alcanzar los 2 a 2.5 metros de altura.

Nota para la Gran Caracas: se prevé un cielo parcialmente nublado durante la mañana con incremento de la nubosidad hacia el final de la tarde, sin descartar lloviznas breves en zonas de montaña.

