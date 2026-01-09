Reporte Inameh: vaguada y vientos alisios generarán lluvias en gran parte de Venezuela este 9 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en su reporte de este viernes que se mantiene la inestabilidad atmosférica sobre el territorio nacional, debido al desplazamiento de una vaguada en los niveles altos de la troposfera y el transporte de humedad por parte de los vientos alisios del noreste.

Pronóstico por regiones

Región Central y Capital (Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua y Carabobo): se prevé abundante nubosidad durante la mañana con lluvias o lloviznas dispersas, especialmente en zonas montañosas y costas. Para la tarde, no se descartan chubascos breves debido al calentamiento diurno.

Occidente y Andes: los estados Zulia, Falcón, Táchira, Mérida y Trujillo presentarán cielos nublados con precipitaciones de intensidad variable. En las zonas altas de los Andes, se mantienen temperaturas mínimas cercanas a los 6°C - 8°C.

Sur y Oriente: en los estados Bolívar, Amazonas y el Esequibo, se esperan núcleos nubosos de gran desarrollo vertical que originarán lluvias acompañadas de ocasionales descargas eléctricas tras el mediodía.

Región Insular: nubosidad parcial con baja probabilidad de precipitaciones y vientos moderados.

Temperaturas y condiciones marinas

El organismo destaca que las temperaturas máximas oscilarán los 35°C en zonas de los Llanos Centrales y Occidentales, mientras que en el resto del país se sentirá un clima fresco debido a la época del año y la influencia de "La Niña".

Respecto al oleaje, se estima fuerte marejada con olas de hasta 1.5 metros de altura en el Litoral Occidental y el Golfo de Venezuela, y de 1.0 metro en la Zona Insular y el Litoral Central.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube